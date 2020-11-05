Будет ли реализована кадровая реформа?

Необходимо провести серьезную кадровую реформу.
Что тут скрывать, еще со времен Акаева говорят, но не воплощают в жизнь кадровую реформу, не создают систему, позволяющую назначать на ту или иную отрасль образованных и опытных людей. Этот вопрос ставит ребром и премьер-министр, и. о. президента Садыр Жапаров.
Садыр Жапаров отметил, что за 30 лет независимости страна погрязла в полном кадровом хаосе. На должности назначались люди по принципу родства и по партийной квоте, а не согласно квалификационным требованиям. Назначения проводились за закрытыми дверями, где на должность экономиста брали человека с гуманитарным образованием.
Он предлагает переформатировать всю систему государственного управления на принципах прозрачности и открытости, используя современные технологии.
«Необходимо провести серьезную кадровую реформу. Мы должны сократить количество министерств и ведомств до минимума. Полученное образование и опыт должны строго соответствовать занимаемой должности. Инженер не может быть врачом, а учитель — финансистом. Каждый должен приносить пользу на своем месте», — подчеркнул он.
Садыр Жапаров также заметил, что для очищения системы госуправления в кабмине создана комиссия. Она должна подготовить почву для притока чистых профессионалов на госслужбу. В каждом госоргане должны быть созданы специальные комиссии из числа профессионалов и ветеранов отрасли, независимых экспертов.
Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 5
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