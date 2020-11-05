Бектур Асанов: «Конституционную реформу нужно проводить после президентских и парламентских выборов»

Кыргызстану нужна конституционная реформа.

— Нужна ли Кыргызстану конституционная реформа?

— Кыргызстану нужна конституционная реформа. Но ее нужно проводить после президентских и парламентских выборов. Нет необходимости в том, чтобы спешить с проведением реформы. Нам нужно остерегаться того, чтобы текст оказался сырым и недоработанным, из-за чего потом придется страдать всему народу.

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 3