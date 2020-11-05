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Первомайский райсуд отпустил Курсана Асанова под домашний арест

Первомайский райсуд отпустил Курсана Асанова под домашний арест

Бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов отпущен под домашний арест. Соответствующее решение принято сегодня Первомайским районным судом Бишкека, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Курсан Асанов был задержан после событий 9 октября в Бишкеке. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Он был заключен под стражу на два месяца.

Источник: Кабар

           

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