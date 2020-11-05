Первомайский райсуд отпустил Курсана Асанова под домашний арест
Бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов отпущен под домашний арест. Соответствующее решение принято сегодня Первомайским районным судом Бишкека, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, Курсан Асанов был задержан после событий 9 октября в Бишкеке. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Он был заключен под стражу на два месяца.
Источник: Кабар
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