Садыр Жапаров: Я передам исполнение обязанностей президента до 14 ноября

Я передам исполнение обязанностей президента до 14 ноября

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров ранее обещал сложить полномочия президента в декабре, но решил сделать это раньше.

В интервью телеканалу Region он сообщил, что передаст полномочия до 14 ноября.

«Согласно Конституции, президент и исполняющий обязанности президента не может принимать участия в выборах. Но я передам исполнение обязанностей президента до 14 ноября и буду участвовать в выборах», — сказал Жапаров.

Напомним, выборы президента Кыргызстана должны состояться 10 января 2021 года. На сегодняшний день на пост главы государства претендуют:

Адахан Мадумаров — лидер партии «Бутун Кыргызстан»;

Арстанбек Абдылдаев — директор ОсОО «Аурдин»;

Кубан Чороев — председатель правления ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация»;

Назарбек Нышанов — президент ОО «Лидер-Антикризис»;

Бектур Асанов — бывший губернатор Джалал-Абадской области;

Бакетаев Бакыт Кушбекович, председатель общественного объединения «Апрель».

К этому списку намерен присоединиться депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев, подавший сегодня в отставку с поста спикера парламента.

Источник: Элгезит