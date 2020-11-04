Садыр Жапаров: Я передам исполнение обязанностей президента до 14 ноября

Я передам исполнение обязанностей президента до 14 ноября
Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров ранее обещал сложить полномочия президента в декабре, но решил сделать это раньше.
В интервью телеканалу Region он сообщил, что передаст полномочия до 14 ноября.
«Согласно Конституции, президент и исполняющий обязанности президента не может принимать участия в выборах. Но я передам исполнение обязанностей президента до 14 ноября и буду участвовать в выборах», — сказал Жапаров.
Напомним, выборы президента Кыргызстана должны состояться 10 января 2021 года. На сегодняшний день на пост главы государства претендуют:
- Адахан Мадумаров — лидер партии «Бутун Кыргызстан»;
- Арстанбек Абдылдаев — директор ОсОО «Аурдин»;
- Кубан Чороев — председатель правления ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация»;
- Назарбек Нышанов — президент ОО «Лидер-Антикризис»;
- Бектур Асанов — бывший губернатор Джалал-Абадской области;
- Бакетаев Бакыт Кушбекович, председатель общественного объединения «Апрель».
К этому списку намерен присоединиться депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев, подавший сегодня в отставку с поста спикера парламента.
Источник: Элгезит
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