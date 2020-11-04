Канат Исаев подал заявление в ЦИК для участия в президентских выборах
Экс-спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев подал заявление в ЦИК для участия в президентских выборах, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего на сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступили 6 заявлений от граждан о самовыдвижении кандидатами на должность президента республики — А. Мадумарова, А. Абдылдаева, К. Чороева, Н. Нышанова, Б. Асанова, Б. Бакетаева.
Источник: Элгезит
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