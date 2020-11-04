Канат Исаев подал заявление в ЦИК для участия в президентских выборах

Канат Исаев подал заявление в ЦИК для участия в президентских выборах

Экс-спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев подал заявление в ЦИК для участия в президентских выборах, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступили 6 заявлений от граждан о самовыдвижении кандидатами на должность президента республики — А. Мадумарова, А. Абдылдаева, К. Чороева, Н. Нышанова, Б. Асанова, Б. Бакетаева.

Источник: Элгезит