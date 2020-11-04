Есть силы, которые хотят поссорить меня с Ташиевым, - С.Жапаров

Есть хакеры. Даже я могу зайти в чужие экаунты, если долго стараться.
«Есть силы, которые хотят поссорить меня с Ташиевым и прийти к власти», - так и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров прокомментировал телеканалу «Регион» якобы скриншот с телефона Ташиева, где он обещает «посадить Садыра».
«Есть хакеры. Даже я могу зайти в чужие экаунты, если долго стараться. К нему тоже зашли, написали и вышли через 15 минут. Я увидел и сразу понял, что это сделали хакеры. На следующий день с Ташиевым мы посмотрели и увидели, что хакер посидел 15 минут и вышел», - пояснил он.
«Мы многое видели. Мы уже знаем друг друга близко 15 лет, мы дружим семьями. Мы им не позволим этого сделать», - сказал он.
Источник: akipress.org
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