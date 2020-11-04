(Фото) Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью месторождения «Терек-Сай»

Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью месторождения «Терек-Сай»

Исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом строительства золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Терек-Сай», сообщает пресс-служба правительства.

Представители кыргызско-турецкой компании «Эти Бакыр Терек-Сай» рассказали, что строительство золотоизвлекательной фабрики было приостановлено в связи с задержкой оборудования из-за рубежа.

Садыр Жапаров отметил о необходимости возобновления работы месторождения «Терек-Сай», в связи с чем дал ряд соответствующих поручений профильным государственным органам. Также он добавил о необходимости ведения открытого диалога между предприятием и местным населением.

«Идут подготовительные работы по строительству хвостохранилища. В рамках экологической безопасности при строительстве данного объекта должны быть соблюдены все требования. В этом направлении работу нужно вести в тесном взаимодействии с местным населением, необходим открытый диалог», - сказал премьер-министр КР.

Также Садыр Жапаров выразил надежду, что кыргызско-турецкое предприятие «Эти Бакыр Терек-Сай» выполнит все экологические и социальные требования.

«Вопрос исполнения социальных обязательств и экологических требований находится под контролем не только у соответствующих госструктур, но и у местного населения», - отметил Садыр Жапаров.

Справочно: Месторождение «Терек-Сай» расположено в селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области. ОсОО «Эти Бакыр Терексай» – совместное предприятие. 25% капитала принадлежит ОАО «Кыргызалтын», 75% - турецкой компании «Эти Бакыр».

Источник: Кабар