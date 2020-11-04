Политолог Бакыт Бакетаев баллотируется на пост президента

Политолог Бакыт Бакетаев баллотируется на пост президента

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения в ЦИК КР 4 ноября обратился гражданин Бакетаев Бакыт Кушбекович, сообщили агентству в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, Бакетаев родился 10 марта 1958 года рождения, является председателем общественного объединения «Апрель».

Ранее в ЦИК для участия в предстоящих досрочных президентских выборах заявления подали 5 кандидатов – Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов.

Кроме этого, об участии в президентских выборах заявили и.о.президента, премьер-министр Садыр Жапаров и депутат Канатбек Исаев, который подал в отставку с поста спикера парламента.

Источник: Кабар