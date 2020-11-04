Предлагаются 3 варианта возобновления обучения в школах со второй четверти. Какие?

Возобновление учебы, по словам Кусеиновой, зависит от проектной мощности каждой школы, от количества учащихся.

Министерство образования предлагает различные варианты возобновления учебного процесса в школах, сообщила ведущий специалист Управления школьного и внешкольного образования Минобразования Айнура Кусеинова в эфире «Ала-Тоо 24».

По ее словам, каждая школа будет принимать отдельное решение. «Первый фактор — это стабильная ситуация. Второе требование — создание условий для того, чтобы соблюдались санитарные нормы», - сказала она.

Возобновление учебы, по словам Кусеиновой, зависит от проектной мощности каждой школы, от количества учащихся.

Так, предлагаются следующие 3 варианта:

1 вариант. Если количество учащихся в школах, независимо от форм собственности, не достигает 300 учеников, если есть разрешения Санэпиднадзора и местного самоуправления, то они будут обучаться с 1 по 11 класс.

2 вариант. Школы, где количество детей до 600, будут переходить на реальный режим обучения поэтапно. Например, на первом этапе — 1, 5, 9, 11 классы, на втором этапе — остальные.

3 вариант. Школы, где более 600 учащихся, также будут переходить поэтапно на реальный режим обучения при наличии разрешения Санэпиднадзора и местного самоуправления. Они будут обучаться по гибкому расписанию. На первом этапе в школы пойдут 1, 5, 9, 11 классы, в крайнем случае в первую очередь — 1 и 11 классы.

«Потому что первоклассники должны обучаться в стенах школы, у 11-классников впереди госэкзамены, поступление в вуз, ОРТ и т.д. Предлагается обучить их 2 недели на первом этапе. В течение двух недель, если не повлияет на ситуацию, то по решению администрации школ по согласованию с Санэпиднадзором и местным самоуправлением они могут уже открывать и другие классы», - добавила Кусеинова.

Источник: akipress.org