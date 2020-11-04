В Оше в балконе дома нашли труп младенца. Задержана 20-летняя девушка

В городе Ош 2 ноября был обнаружен труп младенца.
Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе УВД г.Ош.
2 ноября в милицию города поступила информация от 28-летнего жителя города Б.у.С.. По его словам, в тот день, когда он убирался в доме многоэтажки, в балконе нашел пакет с трупом ребенка.
Данный факт был зарегистрирован по ст. 133 УК КР, начато досудебное производство. В итоге 3 ноября была задержана жительница Кара-Кульджинского района И.К.Б., 2000 года рождения. По ее показаниям стало известно, что 16 октября в 04:00 в Оше в квартире у нее родился мертвый ребенок. Она, испугавшись, положила труп младенца в пакет и оставила в балконе, вину признала полностью. По данному факту назначены экспертизы.
Источник: reporter.kg
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