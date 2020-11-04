В офисах Кубанычбека Жумалиева проводят обыски
Сегодня, 4 ноября, проводятся обыски в офисах предприятий, связанных с депутатом Кубанычбеком Жумалиевым. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.
Обыски начались во второй половине дня одновременно в трех офисах - в торговых центрах "Таатан", "Гоин" и в Университете инновационных технологий.
Отмечается, что проведение следственных мероприятий связано с проверкой имущества Кубанычбека Жумалиева, которая была начата по заявлению Сыймыка Жапыкеева во время когда он еще не руководил ГСБЭП.
Источник: vb.kg
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