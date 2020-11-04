COVID-19: в России мигрантов будут лечить бесплатно

В России мигрантов будут лечить от COVID-19 бесплатно.

Об этом сообщает «Рамблер».

По данным Департаменте здравоохранения Москвы, страхование и лечение по полису ОМС полагается иностранцам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также беженцам и гражданам стран ЕАЭС.

Москве и других регионах мигрантам без ОМС оказывается бесплатная медицинская помощь при заболевании коронавирусной инфекцией, и иностранных граждан лечат наравне с россиянами.

Людей, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, обеспечивали лечением в полном объеме, но тем, кто переносил его в легкой, пришлось покупать лекарства за свой счет, и денег зачастую не хватало.

«Департамент не ведет статистику о количестве случаев заражения мигрантов. Для лечебного процесса нет никакой разницы, гражданину какого государства оказывать помощь», — отмечают в ведомстве.

Добавим, что 3 октября мэр столицы Сергей Собянин объявил, что все пациенты с COVID-19, остающиеся на домашнем лечении, будут получать бесплатные лекарства. Аналогично поступают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тюменской областях и других регионах.

Источник: Элгезит