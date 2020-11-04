«Депутаты должны быть ближе к народу». Забор у «белого дома» демонтируют
Забор у «белого дома» в Бишкеке будет демонтирован. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил новый спикер парламента Талант Мамытов.
По его словам, эта инициатива была обсуждена с премьер-министром Садыром Жапаровым. «Депутаты должны быть ближе к народу», — отметил Мамытов.
Источник: Элгезит
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