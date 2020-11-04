«Депутаты должны быть ближе к народу». Забор у «белого дома» демонтируют

«Депутаты должны быть ближе к народу». Забор у «белого дома» демонтируют

Забор у «белого дома» в Бишкеке будет демонтирован. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил новый спикер парламента Талант Мамытов.

По его словам, эта инициатива была обсуждена с премьер-министром Садыром Жапаровым. «Депутаты должны быть ближе к народу», — отметил Мамытов.

Источник: Элгезит