Беларусь 4 раза отказала Кыргызстану выдать Курманбека Бакиева и его родных – Генпрокуратура КР
Беларусь отказал в экстрадиции бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, его брата Жаныша Бакиева и сына Марата Бакиева. Об этом журналистам сообщил начальник Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры Асылбек Акматов.
Белорусская сторона сослалась на Кишиневскую конвенцию и отказала в выдаче этих лиц.
«Начиная с 2011 года 4 раза были направлены запросы. По всем были получены отказы в связи с тем, что якобы осуществляется преследование по политическим мотивам», - сказал он.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!