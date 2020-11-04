Беларусь 4 раза отказала Кыргызстану выдать Курманбека Бакиева и его родных – Генпрокуратура КР

Беларусь 4 раза отказала Кыргызстану выдать Курманбека Бакиева и его родных – Генпрокуратура КР

Беларусь отказал в экстрадиции бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, его брата Жаныша Бакиева и сына Марата Бакиева. Об этом журналистам сообщил начальник Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры Асылбек Акматов.

Белорусская сторона сослалась на Кишиневскую конвенцию и отказала в выдаче этих лиц.

«Начиная с 2011 года 4 раза были направлены запросы. По всем были получены отказы в связи с тем, что якобы осуществляется преследование по политическим мотивам», - сказал он.

Источник: Кабар