В КР возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконных действий во время пандемии

В КР возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконных действий во время пандемии

В Кыргызстане возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконных действий во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор КР Курманкул Зулушев.

Он отметил, что в частности были возбуждено дела по фактам мер по предотвращению распространения коронавируса, покупки СИЗ и медизделий, продажи препаратов, выделенных ВОЗ. А также по фактам материального обогащения, лоббирование интересов фармкомпании во время проведения тендеров.

Все дела находятся в досудебном производстве. Генпрокурор отметил, что нужно прописать норму о том, чтобы ставить ограничения по срокам для проведения расследования и далее передать в скором времени дела в суд.

Источник: Кабар