В КР возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконных действий во время пандемии
В Кыргызстане возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконных действий во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор КР Курманкул Зулушев.
Он отметил, что в частности были возбуждено дела по фактам мер по предотвращению распространения коронавируса, покупки СИЗ и медизделий, продажи препаратов, выделенных ВОЗ. А также по фактам материального обогащения, лоббирование интересов фармкомпании во время проведения тендеров.
Все дела находятся в досудебном производстве. Генпрокурор отметил, что нужно прописать норму о том, чтобы ставить ограничения по срокам для проведения расследования и далее передать в скором времени дела в суд.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!