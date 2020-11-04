(Фото) Экс-спикерам Канату Исаеву и Дастану Джумабекову надели чапан и калпак

Экс-спикерам Канату Исаеву и Дастану Джумабекову надели чапан и калпак

Бывшим спикерам Жогорку Кенеша Канату Исаеву и Дастанбеку Джумабекову на заседании надели чапан и калпак.

Заседание проходит в государственной резиденции “Ала-Арча”.

4 октября должность спикера покинул Исаев, на его место депутаты назначили Таланта Мамытова.

Джумабеков покинул должность спикера после октябрьских волнений.

Талант Мамытов поблагодарил экс-спикеров за честную работу и пожелал им, теперь уже как депутатам, решать вопросы во благо страны.

Источник: reporter.kg