Новый генпрокурор Зулушев отказался говорить на русском языке
Генеральный прокурор Курманкул Зулушев сегодня, 4 ноября, провел свою первую пресс-конференцию на новой должности.
Пресс-конференцию он провел на кыргызском языке, на вопросы на русском языке он отвечал на государственном языке.
- Я в совершенстве владею и государственным, и официальным языком. Однако кыргызский язык - превыше всего. Нужно ценить свой язык, - сказал Зулушев.
Он призвал и других использовать в речи государственный язык.
Источник: vb.kg
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