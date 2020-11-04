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Новый генпрокурор Зулушев отказался говорить на русском языке

Новый генпрокурор Зулушев отказался говорить на русском языке

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев сегодня, 4 ноября, провел свою первую пресс-конференцию на новой должности.

Пресс-конференцию он провел на кыргызском языке, на вопросы на русском языке он отвечал на государственном языке.

- Я в совершенстве владею и государственным, и официальным языком. Однако кыргызский язык - превыше всего. Нужно ценить свой язык, - сказал Зулушев.

Он призвал и других использовать в речи государственный язык.

Источник: vb.kg

           

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