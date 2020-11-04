(Фото) Тройне, которая родилась в конце октября, дали имена Садыр, Жапар, Нуркожо

Тройне, которая родилась в конце октября, дали имена Садыр, Жапар, Нуркожо
В перинатальном центре Национального центра охраны материнства и детства 29 октября родилась тройня. Сегодня, 4 ноября, их выписали.
По словам главного врача Салтанат Назаралиевой, состояние матери и тройни стабильное.
«Наш роддом — учреждение третичного уровня. 21-летняя пациентка поступила к нам из Нарына с диагнозом преэклампсия тяжелой степени на 31-32 неделе. Мы пролонгировали беременность до 35-недельного срока гестации. Спустя 3 недели 29 октября путем кесарева сечения были извлечены 3 недоношенных мальчика. У нее это первые роды», - сказала она.
Сама роженица Сезим Ырысбек кызы рассказала, что младенцам дали имена Садыр, Жапар, Нуркожо. «Такое решение было принято родителями. Имя дали в честь и.о. президента», - рассказала она.
«Состояние хорошее, спасибо всем врачам, которые помогли, в особенности Руслану Агайдарову», - добавила роженица.
Мальчики родились весом: 2 кг 20 граммов, 2 кг 300 граммов, 2 кг 500 граммов.
Источник: zdorovie.akipress.org
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