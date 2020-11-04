Омурбек Текебаев не будет баллотироваться на пост президента

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев не будет баллотироваться на пост президента.

Об этом он сообщил журналистам в госрезиденции Ала-Арча, где проходит заседание парламента.

Напомним, в ЦИК для участия в предстоящих досрочных президентских выборах заявления подали 5 кандидатов – Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов.

Кроме этого, об участии в президентских выборах заявили и.о.президента, премьер-министр Садыр Жапаров и депутат Канатбек Исаев, который сегодня подал в отставку с поста спикера парламента.

Источник: Кабар