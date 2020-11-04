АКС ГКНБ задержала независимого эксперта по ТЭК Расула Умбеталиева (фото)

Чекисты подозревают его в вымогательстве 500 тысяч сомов для положительного решения вопроса по тендеру

Сотрудники Антикоррупционной службой ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в сфере топливно-энергетического комплекса по факту вымогательства денежных средств в размере 500 тыс. сомов задержали члена тендерной комиссии по закупке угля в один из филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго» У.Р.

По данным пресс-службы ГКНБ, установлено, что У.Р. вымогал указанную сумму в виде вознаграждения от представителя субъекта предпринимательской деятельности через руководство ГП «Кыргызтеплоэнерго» для положительного решения вопроса в присуждении победы в тендере по приобретению большого объема угля в рамках подготовки отраслей экономики к осенне-зимнему периоду на 2020-2021 годы.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.203 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

По предварительным данным, речь идет о задержании независимого эксперта по ТЭК Расула Умбеталиева.

Источник: Вести