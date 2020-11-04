АКС ГКНБ задержала независимого эксперта по ТЭК Расула Умбеталиева (фото)

Чекисты подозревают его в вымогательстве 500 тысяч сомов для положительного решения вопроса по тендеру
Сотрудники Антикоррупционной службой ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в сфере топливно-энергетического комплекса по факту вымогательства денежных средств в размере 500 тыс. сомов задержали члена тендерной комиссии по закупке угля в один из филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго» У.Р.
По данным пресс-службы ГКНБ, установлено, что У.Р. вымогал указанную сумму в виде вознаграждения от представителя субъекта предпринимательской деятельности через руководство ГП «Кыргызтеплоэнерго» для положительного решения вопроса в присуждении победы в тендере по приобретению большого объема угля в рамках подготовки отраслей экономики к осенне-зимнему периоду на 2020-2021 годы.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.203 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
По предварительным данным, речь идет о задержании независимого эксперта по ТЭК Расула Умбеталиева.
Источник: Вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!