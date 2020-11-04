В мкр Восток-5 в сгоревшем мусоре нашли труп

В мкр Восток-5 в сгоревшем мусоре нашли труп

В столице в микрорайоне Восток-5 на улице Мамбетова на участке дома №27 сгорел мусор площадью 5 кв.метров.

Как сообщает МЧС, в результате в огне был найден труп неизвестного мужчины, его личность устанавливается.

Спасатели передали тело сотрудникам милиции. Причина пожара выясняется.

Источник: Кабар