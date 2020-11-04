В мкр Восток-5 в сгоревшем мусоре нашли труп
В столице в микрорайоне Восток-5 на улице Мамбетова на участке дома №27 сгорел мусор площадью 5 кв.метров.
Как сообщает МЧС, в результате в огне был найден труп неизвестного мужчины, его личность устанавливается.
Спасатели передали тело сотрудникам милиции. Причина пожара выясняется.
Источник: Кабар
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