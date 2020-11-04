Судебная система и правоохранительные органы нуждаются в срочном реформировании, – и.о. президента
Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров в ходе своего визита в Джалал-Абад встретился с активом области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В ходе встречи и.о. президента отметил необходимость реформирования судебной и правоохранительной систем.
«Поступает множество нареканий в адрес судебной и правоохранительной систем. Они вызывают у населения большое недоверие. Мы должны исправить это – судебная система и правоохранительные органы нуждаются в срочном реформировании», – сказал Садыр Жапаров.
Он также добавил, что проводится большая работа по конституционной реформе, однако есть лица, которые препятствуют этому процессу, в связи с чем Садыр Жапаров попросил население страны не поддаваться провокациям.
«Есть силы, которые хотят помешать конституционной реформе и используют ее в своих личных интересах. Мы не дадим этого сделать», – сказал он.
Далее он подробно рассказал о том, какие стратегические шаги предпринимаются в рамках борьбы с коррупцией.
«Государственные служащие погрязли в коррупции. Если мы не искореним коррупционные явления, не покажем результатов реальной борьбы, никаких инвестиций у нас не будет. В стране должно быть верховенство закона и стабильность. Только в этом случае, инвесторы придут к нам, будут созданы тысячи рабочих мест, доходы вырастут, прекратится контрабанда, и наша страна будет развиваться»,- сказал и.о. президента.
В завершение встречи были подняты также и социальные вопросы, по которым соответствующим государственным органам и органам местного самоуправления были даны ряд поручений по их устранению.
Источник: reporter.kg
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