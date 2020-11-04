Верховный суд оставил в силе приговор Икрамжану Илмиянову

Верховный суд рассмотрел дело Икрамжана Илмиянова, бывшего советника Алмазбека Атамбаева.

Об этом «Азаттыку» сообщила пресс-служба ВС КР.

По его данным, с кассационной жалобой в высшую инстанцию обратилась прокуратура города Бишкека. На заседании 3 ноября суд принял решение оставить в силе обвинительный приговор предыдущей инстанции и внес лишь редакционные изменения.

В октябре 2019 года приговором Октябрьского районного суда Икрамжан Илмиянов, влиятельный чиновник времен правления Алмазбека Атамбаева, был осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также наложен арест на имущество его родственников. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 160 тысяч сомов. Илмиянов был признан виновным по части 3 статьи 204 (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, Илмиянов попросил у представителей компании «Дизель комплект» 150 тысяч долларов за улаживание проблем с уголовным делом, возбужденным финполом по факту неуплаты налогов. Но по закону дело было бы закрыто официально, если «Дизель комплект» оплатил налоги и штрафы. В приговоре отмечено, что Илмиянов обманным путем получил 150 тысяч долларов, несмотря на то, что компания выплатила все налоги и штрафы. Илмиянова обязали выплатить руководителю компании «Дизель комплект» Николаю Грамовичу 150 тысяч долларов.

19 июня 2020 года Бишкекский городской суд сократил ему срок на 1,5 года. Позже Октябрьском районным судом было принято решение о переводе Икрамжана Илмиянова в колонию-поселение.

Источник: Азаттык