В Чолпон-Ате пройдет Кубок президента по кок-бору

В Чолпон-Ате пройдет Кубок президента по кок-бору

3 ноября на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области стартовал Кубок Президента Кыргызской Республики по кок бору. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорту.

По данным агентства всего в Высшей лиге принимают участие 6 команд, а в Первой лиге — 12 команд. В обеих лигах команды распределены в группы по 3 команды. По итогам жеребьевки команд группы сформированы следующим образом:

Высшая лига:

Группа А: Ынтымак, Ат-Башы, Сары-Озон;

Группа B: Достук, Жаш-Куч, Кара-Буура.

Первая лига:

Группа А: Жети-Огуз, Тош-Булак, Ала-Тоо;

Группа В: Сокулук, Четинди, Келечек;

Группа С: Ай-Тамга, Мурас, Тору-Айгыр;

Группа D: Жумгал, Суусамыр, Кок-Жар

3 ноября состоялись предварительные встречи команд первой лиги.

Результаты первого дня соревнований, 3 ноября 2020 года:

Команды Первой лиги:

Жети-Огуз 5:0 Тош-Булак;

Сокулук 9:0 Четинди;

Ай-Тамга 2:5 Мурас;

«Саяк» Жумгал 4:3 Суусамыр Байтур.

Источник: Элгезит