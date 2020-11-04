В Чолпон-Ате пройдет Кубок президента по кок-бору
3 ноября на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области стартовал Кубок Президента Кыргызской Республики по кок бору. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорту.
По данным агентства всего в Высшей лиге принимают участие 6 команд, а в Первой лиге — 12 команд. В обеих лигах команды распределены в группы по 3 команды. По итогам жеребьевки команд группы сформированы следующим образом:
Высшая лига:
Группа А: Ынтымак, Ат-Башы, Сары-Озон;
Группа B: Достук, Жаш-Куч, Кара-Буура.
Первая лига:
Группа А: Жети-Огуз, Тош-Булак, Ала-Тоо;
Группа В: Сокулук, Четинди, Келечек;
Группа С: Ай-Тамга, Мурас, Тору-Айгыр;
Группа D: Жумгал, Суусамыр, Кок-Жар
3 ноября состоялись предварительные встречи команд первой лиги.
Результаты первого дня соревнований, 3 ноября 2020 года:
Команды Первой лиги:
Жети-Огуз 5:0 Тош-Булак;
Сокулук 9:0 Четинди;
Ай-Тамга 2:5 Мурас;
«Саяк» Жумгал 4:3 Суусамыр Байтур.
Источник: Элгезит
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