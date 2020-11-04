Эксперты назвали самый мощный смартфон
По итогам октября 2020 года самым производительным Android-смартфоном стал Huawei Mate 40 Pro. Рейтинг опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu, передает РИА Новости.
Первая строчка досталась новинке от Huawei, построенной на 5-нанометровом процессоре Kirin 9000. Смартфон набрал в рейтинге 685 339 баллов. Второе место досталось iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье у iQOO 5.
Отмечается, что смартфоны с более свежим Snapdragon 865 Plus не смогли подняться в рейтинге выше седьмой строчки. Впрочем, нужно понимать, что синтетические бенчмарки не до конца отражают реальную производительность.
Источник: Элгезит
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