Эксперты назвали самый мощный смартфон

Эксперты назвали самый мощный смартфон

По итогам октября 2020 года самым производительным Android-смартфоном стал Huawei Mate 40 Pro. Рейтинг опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu, передает РИА Новости.

Первая строчка досталась новинке от Huawei, построенной на 5-нанометровом процессоре Kirin 9000. Смартфон набрал в рейтинге 685 339 баллов. Второе место досталось iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье у iQOO 5.

Отмечается, что смартфоны с более свежим Snapdragon 865 Plus не смогли подняться в рейтинге выше седьмой строчки. Впрочем, нужно понимать, что синтетические бенчмарки не до конца отражают реальную производительность.

Источник: Элгезит