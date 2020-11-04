(Видео) Вместо сайта Консульства КР в Екатеринбурге открывается страница интимных знакомств 

Читатель поделился своим удивлением от увиденного
Вместо сайта Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге открывается сайт знакомств. Об этом Vesti.kg сообщил читатель.
«Я не смог дозвониться до консульства и решил найти их сайт, - пояснил он. - Каково же было мое удивление, когда по указанному адресу я перешел на сайт знакомств с пикантными картинками».
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!