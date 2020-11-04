(Видео) Вместо сайта Консульства КР в Екатеринбурге открывается страница интимных знакомств

Читатель поделился своим удивлением от увиденного

Вместо сайта Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге открывается сайт знакомств. Об этом Vesti.kg сообщил читатель.

«Я не смог дозвониться до консульства и решил найти их сайт, - пояснил он. - Каково же было мое удивление, когда по указанному адресу я перешел на сайт знакомств с пикантными картинками».

Источник: vesti.kg