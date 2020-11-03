Вторая волна коронавируса — не повод для паники. Советы специалиста

На данный момент на фоне второй волны COVID-19 эпидситуация в Кыргызстане остается напряженной.

В день выявляется около 400-500 новых случаев заболевания. Главный пульмонолог страны, профессор Талант Сооронбаев советует, как не заболеть COVID-19 и избежать стресса и страха.

По его словам, в борьбе с коронавирусной инфекцией определены три приоритетных направления. Профилактика, качество лечения и реабилитация.

«На сегодня самое важное — это остановить распространение заболевания. Взять инфекцию под контроль. Также проводится необходимая работа по повышению качества лечения больных. И что касается реабилитации, очень много больных, которые перенесли коронавирус и у них сохраняется постковидный синдром. Работа по реабилитации полностью проводится. Есть определенные пошаговые действия реабилитации больного. Кому надо делать рентген, компьютерную томографию и тд»,- отметил Сооронбаев.

По его словам, на данный момент на фоне COVID-19 в стране проблема связана не с нехваткой лекарств и недостатком лечения, а, наоборот, с избытком.

«Больным не надо получать огромного количества препаратов. Много назначений, рекомендаций и т.д. Все сейчас начинают заниматься самолечением, применением препаратов по рекомендации и советам. Это неправильно и сейчас мы страдаем не от нехватки лечения, а от его переизбытка. Стоит проблема избыточного назначения антикоагулянтов, антибиотиков и других лекарств. Это очень опасно», — сказал пульмонолог и предостерег население от применения антибиотиков во время лечения коронавируса, потому что антибиотики не лечат COVID-19.

Сооронбаев добавил, что в каждом регионе есть опытные подготовленные специалисты, которые могут проводить консультацию на местах.

Также он сказал, что не всем больным коронавирусной инфекцией нужно делать рентген и снимки компьютерной томографии.

«Я опытный врач и когда приходит больной, у которого лихорадка, невозможно определить, что у него — грипп или коронавирус. Всех, у кого есть симптомы, мы должны рассматривать как больного с коронавирусом. Грипп и коронавирус — картина одинаковая. Мы взяли данные всех больных, переболевших гриппом, и сравнили с данными больных коронавирусом. Отличить невозможно. Рентген-снимки, томография одинаковая», — поделился он.

Кроме того, по его словам, 80% больных не должны делать рентген и КТ. Они в первую очередь должны самоизолироваться. Потому что огромные очереди, передвижение, скопление, именно там идет заражение. Он пока доедет до больницы или лаборатории, успеет всех заразить.

«Нужно самоизолироваться. Рентген и КТ делается только по назначению. Это делается только на 6-7 сутки. Всем делать рентген не нужно. И ПЦР-анализ тоже не нужно делать всем поголовно. В основном 80% больных имеет легкую форму и должны лечиться дома. Почему? Потому что состояние нетяжелое, и они поправятся дома. Меньше будет распространения, соответственно, нагрузки на систему здравоохранения», — заключил пульмонолог.

Источник: Элгезит