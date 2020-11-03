Жогорку Кенеш завтра соберется на заседание
В госрезиденции «Ала-Арча» 4 ноября состоится заседание Жогорку Кенеша.
В повестке дня:
1. Избрание члена Центральной избирательной комиссии (от оппозиционной квоты)
2. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере строительства
3. Законопроект о защите водно-биологических ресурсов, аквакультуры, рыболовства
4. Законопроект о развитии рыболовства.
Источник: kg.akipress.org
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