Жогорку Кенеш завтра соберется на заседание

Жогорку Кенеш завтра соберется на заседание

В госрезиденции «Ала-Арча» 4 ноября состоится заседание Жогорку Кенеша.

В повестке дня:

1. Избрание члена Центральной избирательной комиссии (от оппозиционной квоты)

2. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере строительства

3. Законопроект о защите водно-биологических ресурсов, аквакультуры, рыболовства

4. Законопроект о развитии рыболовства.

Источник: kg.akipress.org