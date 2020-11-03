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Жогорку Кенеш завтра соберется на заседание

Жогорку Кенеш завтра соберется на заседание

В госрезиденции «Ала-Арча» 4 ноября состоится заседание Жогорку Кенеша.

В повестке дня:

1. Избрание члена Центральной избирательной комиссии (от оппозиционной квоты)

2. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере строительства

3. Законопроект о защите водно-биологических ресурсов, аквакультуры, рыболовства

4. Законопроект о развитии рыболовства.

Источник:  kg.akipress.org

           

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