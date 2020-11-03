(Фото) Садыр Жапаров: Для меня воля народа - превыше всего

Также он коснулся темы партийной системы и конституционной реформы.

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр КР Садыр Жапаров во время встречи с населением Ошской области сказал, что воля народа - превыше всего.

Садыр Жапаров также отметил, что выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша должны пройти в строгом соответствии с Конституцией КР, сообщает пресс-служба правительства.

«Общественность предлагает параллельное проведение выборов президента и депутатов Жогорку Кенеша. Но согласно статье 64 Конституции, только президент Кыргызстана уполномочен назначать выборы депутатов Жогорку Кенеша. Мы громко заявили всему миру о том, что мы вернулись в конституционно-правовое поле. Поэтому выборы должны быть легитимными, а значит, парламентские выборы пройдут после президентских», - сказал исполняющий обязанности Президента.

Также он коснулся темы партийной системы и конституционной реформы.

«Я считаю, что общественный резонанс по поводу парламентских выборов 4 октября является правильным. Партийная система разрушила страну за 10 лет: она создала клановую систему, разделила людей на богатых и бедных, а также привела к расцвету коррупции. По этой причине было принято решение провести конституционную реформу. В настоящее время эксперты и специалисты работают в этом направлении. Без поддержки народа референдума не будет. Предложения каждого гражданина будут учтены. Для меня воля народа превыше всего», - заключил Садыр Жапаров.

В завершение встречи местные жители получили ответы на все заданные вопросы по судебно-правовой реформе, поддержке бизнеса и другие.

Источник: Кабар