Партийная система создала клановую систему, разделила людей на богатых и бедных, – Садыр Жапаров

Также он коснулся темы партийной системы и конституционной реформы.
Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров во время встречи населением Ошской области заявил, что воля народа превыше всего. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Садыр Жапаров также отметил, что выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша должны пройти строго в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.
«Общественность предлагает параллельное проведение выборов президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Но, согласно статье 64 Конституции Кыргызской Республики, только президент уполномочен назначать выборы депутатов Жогорку Кенеша. Мы громко заявили всему миру о том, что мы вернулись в конституционно-правовое поле. Поэтому выборы должны быть легитимными, а значит, парламентские выборы пройдут после президентских» – сказал исполняющий обязанности президента.
Также он коснулся темы партийной системы и конституционной реформы.
«Я считаю, что народные возмущения по поводу парламентских выборов 4 октября являются справедливыми. Партийная система разрушила страну за 10 лет: она создала клановую систему, разделила людей на богатых и бедных, а также привела к расцвету коррупции. По этой причине было принято решение, провести конституционную реформу. В настоящее время эксперты и специалисты работают в этом направлении. Без поддержки народа референдума не будет. Предложения каждого гражданина будут учтены. Для меня воля народа превыше всего», – заключил Садыр Жапаров.
В завершение встречи, местные жители получили ответы на все заданные вопросы по судебно-правовой реформе, поддержке бизнеса и другие.
Источник: reporter.kg
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