Доллар в Кыргызстане подорожал до 84 сомов

В Кыргызстане продолжает дорожать доллар.
Сегодня к обеду курс американской валюты поднялся до 84 сомов. За последние сутки он вырос почти на 2 сома.
|03.11.2020
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|CNY
|12.09
В Кыргызстане продолжает дорожать доллар.
Сегодня к обеду курс американской валюты поднялся до 84 сомов. За последние сутки он вырос почти на 2 сома.
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