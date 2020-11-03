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Доллар в Кыргызстане подорожал до 84 сомов

В Кыргызстане продолжает дорожать доллар.

Сегодня к обеду курс американской валюты поднялся до 84 сомов. За последние сутки он вырос почти на 2 сома.

           

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