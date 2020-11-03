В аппарате Омбудсмена кадровые перестановки. Назначен новый руководитель аппарата

В аппарате Омбудсмена КР произошли новые кадровые назначения.
Об этом сообщили в пресс-службе Института Омбудсмена.
В сообщении говорится, что руководителем аппарата стал Аскат Нарынбекович Азарбеков. Ему 30 лет. Он прошел Стратегических Информационных технологий по направлению «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», а также в Академии Государственного Управления при Президенте КР по направлению «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время является аспирантом Академии Государственного Управления при Президенте КР по направлению «Политология».Аскат Назарбеков
В 2010 году получил дополнительное образование, пройдя обучение на курсах по повышению квалификации «О программе по призыву на государственную и муниципальную службу нового поколения управленцев»; в 2015 году закончил углубленное обучение на курсах по повышению квалификации «О программе государственных закупок 1 и 2 степени» и «Программа государственных закупок Российской Федерации» (г. Казань).
Имеет опыт работы на таких должностях, как расчетный бухгалтер-инспектор УВДТ МВД КР; ведущий специалист отдела регулирования платных услуг Государственного агентства антимонопольного регулирования при ПКР; Советник председателя Фонда по управлению государственным имуществом при ПКР; начальник Управления организационной, кадровой работы и международного сотрудничества Фонда по управлению государственным имуществом при ПКР; главный специалист Государственного агентства антимонопольного регулирования при ПКР.
По результатам конкурса, проведенного Государственной кадровой службой КР среди числящихся в Национальном резерве кадров на высшие административные должности, и на основании собеседования аттестационно-конкурсной комиссии аппарата Омбудсмена КР Аскат Азарбеков назнаен на должность руководителя аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики.
Другим приказом Омбудсмена начальником Отдела анализа и прогнозирования аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР назначен Озубеков Руслан Орозобекович, 1981 г.р.
В аппарате Акыйкатчы Руслан Озубеков работает с октября 2004 года. Перед новым назначением осуществлял свою профессиональную деятельность в качестве эксперта Сектора экспертно-правового обеспечения института Омбудсмена КР. До момента проведения соответствующего конкурса числился во внутреннем резерве кадров на высшие административные должности.
Источник: Элгезит
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