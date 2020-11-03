Садыр Жапаров: Вы терпели 30 лет, дайте еще год на решение проблем

И.о. президента попросил кыргызстанцев дать ему время для решения проблем на границе

Накануне принято решение о том, что по вопросам границы с Узбекистаном будет отвечать председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Об этом на встрече с жителями Оша сообщил и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров.

- Дай бог, в скором времени решим этот вопрос, - сказал он. - Нравится вам это или нет, но мы пришли к такому мнению, поскольку вопросы с границей нужно решать поскорее, иначе мы не сможем установить порядок в стране. Если устраним коррупцию, госбюджет пополнится. Вы терпели 30 лет, дайте еще год на решение проблем. Один человек не сможет устранить коррупцию. Народ должен поддержать нас.

Источник: vesti.kg