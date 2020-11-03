И.о.президента Жапаров: Отныне набор на госслужбу будет прозрачный

И.о.президента Жапаров: Отныне набор на госслужбу будет прозрачный

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочего визита по югу страны провел встречу с жителями города Ош.

Выступая перед жителями, Садыр Жапаров рассказал об ожидаемых кадровых реформах. По его словам, отныне кадры на государственные должности будут приниматься исключительно на основе конкурсов и комиссии, а набор кадров будет проходить в режиме онлайн и, возможно, путем прямых эфиров.

«Я всегда говорю, что нам нужны самые лучшие и образованные кадры. Для них мы должны создать все условия, чтобы они без каких-либо трудностей приходили на государственные должности. Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам: «Приходите на госслужбу, отныне не будет старых схем, когда устраивались на работу, опираясь на родню, друзей и знакомых»», - заключил Садыр Жапаров.

Напомним, накануне Садыр Жапаров в ходе встречи с жителями Баткенской области также детально останавливался на кадровых вопросах. В частности, Садыр Жапаров отметил, что стране нужны прогрессивные кадры и для них всегда открыты двери.

Источник: Кабар