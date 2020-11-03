Экономическая амнистия, инициатива смелая, но 30 дней для осуществления будет недостаточно - эксперт

В Кыргызстане была объявлена экономическая амнистия.

Суть этой инициативы состоит в том, что пополнение государственного бюджета, теперь будет возможным через возвращение ранее незаконно вывезенного за пределы государства капитала, в том числе в оффшорные зоны, а также выведение в правовое русло из тени ресурсов бизнес-сообщества. Кроме того, было сказано о создании равных условий для всех субъектов предпринимательства, достижении положительных макроэкономических показателей и обеспечении выплаты внешнего долга страны.

В этот период и. о. президента и премьер-министр КР Садыр Жапаров призвал тех, кто заработал свои доходы незаконным, в том числе коррупционным путем, не платил налоги и работал в тени возместить все в государственную казну. При этом тем, кто узаконит таким образом свой капитал, гарантированы «неприкосновенность заявленного имущества и доходов, а также освобождение от всех видов наказания».

Выполнение данной инициативы определена конкретным пока сроком, а именно в один месяц.

В частности уже есть первые результаты. По данным МВД КР, должностные лица филиала ОАО «Электрические станции» и филиала ОАО «Электрические станции» ТЭЦ города Бишкек в период с 2010 по 2012 годы путем составления суточных, месячных и годовых ведомостей расхода топлива на производство и искажений отчетов, заведомо завысили объемы списаний топлива, используемого для выработки тепловой и электроэнергии. По результатам проверки и проведенных расчетов расхода условного топлива на выработку электроэнергии и теплоэнергии, установлены крупные нарушения, которые носят коррупционный характер.

Государство понесло ущерб в особо крупном размере.

Экономист Эркин Абдразаков считает, что если не будет должной подготовки, то и нынешняя амнистия в Кыргызстане может потерпеть неудачу: «Если удастся достичь показателей на уровне около 30%, то можно будет считать, что данная инициатива имела право на жизнь. Но ведь есть заметные трудности. Главная из которых, это внезапность объявления данной инициативы. Люди просто напросто не готовы к реализации столь масштабной операции, важно было учесть и то, что представители малого и среднего бизнеса могут не пойти на подобное, на добровольной основе».

Считается, что около 28-30% экономики Кыргызстана находится в тени. Но по неофициальным данным, этот показатель достигает 40-50%. В основном, туда подпадает незаконно реализуемый бизнес и незадекларированное имущество. В связи с этим предполагается, что размер капитала, подпадающего под легализацию, может быть огромным.

Как заметил российский экономист, специалист в области мировых экономических систем Денис Куляш, «мировая практика подобных амнистий свидетельствует о противоречивой картине. Это может принести заметный эффект по принципу «здесь и сейчас», но вопрос вот в чём, а готовы ли надзорные органы вот так сразу выполнить такую серьёзную задачу. И другое, готовы ли представители бизнеса после стольких лет нахождения «в тени» открыто выявить экономические правонарушения, или напротив узаконить свой капитал. Нет, инициатива на самом деле более чем смелая. Но работа предстоит такая объёмная, что срок в 30 дней, это буквально ни о чём. На качественное осуществление подобной экономической операции должны уйти годы, около трёх-пяти лет, как минимум, учитывая сложную экономическую ситуацию в КР. Но стремление у новой власти Кыргызстана вывести страну из глубокого экономического кризиса достойно похвалы».

Существует живой и яркий международный пример. Если говорить об успешной борьбе с коррупционными явлениями, то зачастую эксперты вспоминают Сингапур. Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю начал жесткую борьбу, причем начинал он со своих родственников и политических партнеров. Также было изменено законодательство. При подозрении в коррупции, чиновник считался виновным, и он должен был доказать обратное, в противном случае он отправлялся в тюрьму.

Готовы ли к этой ментальной революции в Кыргызстане? Тем не менее, начатая инициатива уже запущенный механизм, остаётся надеяться на то, что он проработает как надо, без сбоев, а бюджет страны будет пополнен.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»