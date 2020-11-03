Пострадавшего с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу.
В поселке "Манас" Сокулукского района Чуйской области неизвестный молодой мужчина нападал на прохожих с арматурой. Скорее всего, речь идет о драке между подростками.
Пострадавшего с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу.
Инцидент произошел возле гипермаркета "Фрунзе". Видео с камер наблюдения магазина прислали в телеграмм-канал "Сейчас" очевидцы происшествия.
В ГУВД Чуйской области VB.KG отметили, что уже запросили информацию о происшедшем. Пока ее уточняют. О задержанных также ничего неизвестно. Все подробности инцидента правоохранители пообещали предоставить позже.
Источник: vb.kg
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