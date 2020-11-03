В Медуправлении МВД выявили коррупционную схему. Задержан начальник ведомства

ГКНБ пресекла коррупционную схему в Медицинском управлении МВД КР.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, Антикоррупционная служба установила системные факты получения взяток руководством Медицинского управления МВД от кандидатов на службу в ОВД КР за вынесение положительного медицинского заключения об их годности к службе.

Так, 2 ноября задержан начальник Медицинского управления – председатель Военно-врачебной комиссии МВД КР полковник милиции «Ж.Ж.К.».

По данным ГКНБ, зафиксированы факты получения денежных средств от кандидатов на службу в ОВД КР, в том числе и в вновь создаваемое Управление патрульной службы МВД, состояние здоровья которых не соответствовали предъявляемым требованиям (низкий рост, лишний вес, слабое зрение и т.п.).

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 325 (Получение взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Устанавливаются все лица, причастные к коррупционным проявлениям при отборе кандидатов на замещение вакантных должностей в МВД КР.

Источник: Элгезит