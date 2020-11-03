(Видео) Через 20 дней пойдет спад заболеваемости COVID-19, – глава Минздрава

Через 20 дней пойдет спад заболеваемости COVID-19, – глава Минздрава

В Кыргызстане через 20 дней пойдет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 2 ноября в интервью Reporter.kg сообщил Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, росту заболеваемости коронавирусом поспособствовали митинги и массовые собрания в октябре после выборов в парламент.

“Сейчас идут ряд работ по снижению заболеваемости коронавирусом. Через15-20 дней пройдет пик заболеваемости COVID-19, но, тогда, может быть рост заболеваемости гриппом из-за зимнего сезона. К этому мы тоже готовимся», – сказал он.

Источник: reporter.kg