 (Видео) Через 20 дней пойдет спад заболеваемости COVID-19, – глава Минздрава

Через 20 дней пойдет спад заболеваемости COVID-19, – глава Минздрава
В Кыргызстане через 20 дней пойдет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 2 ноября в интервью Reporter.kg сообщил Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, росту заболеваемости коронавирусом поспособствовали митинги и массовые собрания в октябре после выборов в парламент.
“Сейчас идут ряд работ по снижению заболеваемости коронавирусом. Через15-20 дней пройдет пик заболеваемости COVID-19, но, тогда, может быть рост заболеваемости гриппом из-за зимнего сезона. К этому мы тоже готовимся», – сказал он.
Источник: reporter.kg
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