Омбудсмен Кыргызстана потребовал от ГСИН публичных извинений

Омбудсмен Кыргызстана требует от ГСИН публичных извинений и наказания виновных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата омбудсмена.

28 октября представители Института омбудсмена, Национального центра по предупреждению пыток и правозащитного Движения «Бир Дуйно – Кыргызстан» презентовали предварительный отчет своих исследований, которые были проведены в период с 22 сентября по 23 октября 2020 года в закрытых учреждениях республики, в том числе в СИЗО и ИК ГСИН, расположенных в Чуйской области.

В ходе данного мероприятия заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева и эксперт отдела по защите прав детей и женщин Аппарата омбудсмена Умида Абылгазиева вкратце рассказали о проведенных сотрудниками указанного отдела двух мониторингов психоневрологических социально-стационарных учреждений, трех школ-интернатов, одного детского дома, а также четырех частных детских учреждений.

Однако, после этой презентации, пресс-служба ГСИН распространила через ряд интернет-изданий республики свое опровержение указанных в «предварительном отчете» фактов, рассказала о работе, проделанной в учреждениях ГСИН в период пандемии коронавируса, а также обвинила представителей Института омбудсмена, НЦПП и ПД «Бир Дуйно – Кыргызстан» в «преднамеренных, искусственно создаваемых условиях для дестабилизации оперативной обстановки в учреждениях ГСИН». В частности, она завила, что «Представители Института омбудсмена, НЦПП и НПО «Бир Дуйно – Кыргызстан», не имея конкретных подтверждений, голословно заявляют о грубых нарушениях режима содержания и о фактах массовых заражениях осужденных коронавирусной инфекцией, образуя панику в обществе и среди родственников заключенных, тем самым преднамеренно, искусственно создавая условия для дестабилизации оперативной обстановки в учреждениях ГСИН».

«Считаем, что данный инцидент возник в результате невнимательности сотрудников пресс-службы ГСИН, которые не верно истолковали абзац 4 на стр. 2 «предварительного отчета», где четко определяется, что «НЦПП КР с привлеченными экспертами от ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» посетили шесть закрытых учреждений (2 – СИЗО и 4 – колонии)». И далее, после запятой, также поясняется, что при участии представителей Института омбудсмена, Министерства труда и социальной защиты (были посещены 2 психоневрологических учреждения) и Министерства образования (3 школы-интерната, 1 детский дом и 4 частных детских учреждения в Чуйской области и г. Бишкек». Иными словами, с 22 сентября по 23 октября Институт омбудсмена принимал участие в мониторингах исключительно в плане проверок психиатрических социальных учреждений (ПСУ) и детских учреждений интернатного типа (ДУИТ), находящихся в Чуйской области Кыргызстана. В посещениях и мониторингах учреждений ГСИН в указанный период Институт омбудсмена не участвовал. Эти мониторинги и опросы проводили сотрудники НЦПП и эксперты, привлеченные ПД «Бир-Дуйно Кыргызстан». В то же время, несмотря на то, что сотрудники Института омбудсмена не принимали участия в исследованиях в части, касающейся мониторингов учреждений ГСИН, Аппарат акыйкатчы никоим образом не подвергает сомнению факты, изложенные представителями НЦПП и ПД «Бир Дуйно – Кыргызстан»», – сказали в пресс-службе.

Принимая во внимание вышеизложенное, омбудсмен Токон Мамытов обратился с письмом на имя председателя ГСИН, в котором содержится просьба провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников ГСИН, которые допустили не соответствующую закону оценку действий сотрудников Института омбудсмена. В данном письме омбудсмен также настаивает на том, чтобы представители ГСИН опровергли свои обвинения и принесли публичные извинения за обнародованные ими сведения, которые не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации сотрудников Аппарата омбудсмена.

Кроме того, соответствующие письма по данному вопросу омбудсмен отправил в правительство и Спецпрокуратуру, а также с просьбой взять под контроль ситуацию в учреждениях ГСИН и проверить все факты, изложенные в «Предварительном отчете по результатам превентивных посещений закрытых, психиатрических учреждений, детских домов в Чуйской области».

Источник: reporter.kg