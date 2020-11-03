(Фото)  В жилмассиве «Ак-Ордо» появится въездной знак высотой более 7 метров

У въезда в жилой массив «Ак-Ордо» появится въездной знак.
Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, эскизный проект уже готов, его разработали специалисты МП «Бишкекглавархитектура» по заявке МП «Бишкексвет».
Согласно проекту, въездной знак высотой почти 7,5 метров будет выполнен в виде объемных букв с ночной подсветкой и установлен на пересечении улиц Гагарина и Жакшылык (юго-западный угол).
В качестве отделочных материалов предлагается применить долговечные материалы: мрамор и ракушечник.
Прилегающую территорию хотят благоустроить посредством создания небольшой тропинки из декоративной брусчатки, установки МАФ, посадки зеленых насаждений.
Источник: Элгезит
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