Сотрудники ГКНБ обыскали дома 23 членов ОПГ на юге Кыргызстана (фото)

Чекисты изъяли у представителей криминалитета пистолеты, ружья, обрезы, кастеты, ножи и т.д.

В рамках зарегистрированного досудебного производства по факту создания организованной группы для совершения преступлений в Оше и Ошской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияния криминальных элементов на общественно-политическую ситуацию в области.

Так, в результате санкционированных обысков по месту жительства 23 членов ОПГ обнаружены и изъяты: 2 нарезных оружия «СКС» на базе АК-47, 2 травматических пистолета, гладкоствольное ружье неизвестной марки калибра 32 мм, 2 гладкоствольных охотничьих ружья марки «ТОЗ-34» калибра 12 мм, нарезное ружье с оптическим прицелом, самодельное ружье неизвестной марки (обрез), нарезное ружье марки «ТОЗ-16», 15 ножей, 2 кастета и большое количество боевых патронов.

В настоящее время ГКНБ продолжает соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.

Пресс-центр ГКНБ