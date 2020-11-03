Сотрудники ГКНБ обыскали дома 23 членов ОПГ на юге Кыргызстана (фото)

Чекисты изъяли у представителей криминалитета пистолеты, ружья, обрезы, кастеты, ножи и т.д.
В рамках зарегистрированного досудебного производства по факту создания организованной группы для совершения преступлений в Оше и Ошской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияния криминальных элементов на общественно-политическую ситуацию в области.
Так, в результате санкционированных обысков по месту жительства 23 членов ОПГ обнаружены и изъяты: 2 нарезных оружия «СКС» на базе АК-47, 2 травматических пистолета, гладкоствольное ружье неизвестной марки калибра 32 мм, 2 гладкоствольных охотничьих ружья марки «ТОЗ-34» калибра 12 мм, нарезное ружье с оптическим прицелом, самодельное ружье неизвестной марки (обрез), нарезное ружье марки «ТОЗ-16», 15 ножей, 2 кастета и большое количество боевых патронов.
В настоящее время ГКНБ продолжает соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.
Пресс-центр ГКНБ
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