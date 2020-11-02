Нурбек Козубеков назначен главой Нацэнергохолдинга

Новый председатель представлен коллективу

Нурбек Козубеков назначен главой Национального энергохолдинга. Об этом сообщили в пресс-службе НЭХК.

Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев представил коллективу Национального энергохолдинга назначенного председателя правления Козубекова.

Ташбаев также поблагодарил Айтмамата Назарова за профессиональные качества и пожелал успехов.

Источник: vesti.kg