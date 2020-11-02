(Видео/фото) И.о.президента, премьер-министр Садыр Жапаров встретился с активом Баткенской области

И.о. президента, премьер-министр также коснулся проблем, связанных с приграничными территориями.

Исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров во время своего визита в Баткенскую область встретился с активом и общественностью региона. Он рассказал об общественно-политической ситуации в стране и объяснил причины, по которым его первая рабочая поездка по регионам стала в Баткенскую область, сообщает пресс-служба правительства КР.

«Есть две основные причины, по которым Баткенская область стала первой областью, которую я посетил с рабочим визитом. Первая – почтить память героев-баткенцев, а вторая - отдать дань уважения уважаемому сыну кыргызского народа Исхаку Раззакову. Моя нынешняя судьба, цели и принципы работы близки идеям Исхака Раззакова. Он пытался восстановить экономику и систему управления страны, разрушенную в годы войны. Мы сейчас тоже находимся в тяжелой ситуации, дефицит бюджета после пандемии, чрезмерная бюрократия и коррупция в системе государственного управления, хаос в парламентской и партийной системе. Но я готов бороться с этим. Мне нужна ваша поддержка, только при помощи широкой общественности моя борьба даст результаты», - сказал Жапаров.

И.о. президента, премьер-министр также коснулся проблем, связанных с приграничными территориями. Он сообщил, что дал ряд поручений Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики принять срочные меры по решению этих проблем и отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос о передаче Государственной пограничной службы в ведение Госкомитета национальной безопасности.

«Необходимо решить все приграничные вопросы», - сказал он. Я получил всю соответствующую информацию поданному вопросу. Пользуясь случаем, хочу поручить полномочному представителю правительства в Баткенской области - завершить строительство социальных объектов, согласно Государственной программе развития приграничных территорий», - сказал Садыр Жапаров.

Далее он подробно остановился на проектах, которые планируются в рамках развития Баткенской области.

«Баткенский рис, цветок Айгуль и абрикосы должны стать мировым брендом. Для этого необходимо внедрение кластерной системы, строительство перерабатывающих предприятий, улучшение инфраструктурных объектов и повышение качества туристических услуг. Баткенская область должна стать процветающим регионом. Мы приложим все усилия для этого», - сказал Жапаров.

В завершение исполняющий обязанности президента, премьер-министр ответил на вопросы жителей области, связанные с дальнейшим социально-экономическим развитием региона, а также реализацией инфраструктурных проектов.

Источник: Кабар