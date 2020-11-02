Курс доллара в Кыргызстане достиг 83 сомов

В Кыргызстане снова подорожал доллар.

Коммерческие банки страны продают один доллар за 83 сома. Таким образом, доллар подорожал на один сом.

Евро продается по 97,3 сомов.

Отметим, что в октябре Нацбанк провел две интервенции, продав на рынке 59,5 млн долларов.

Источник: Кабар