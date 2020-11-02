На спортивной площадке по улице Усенбаева обнаружен труп

Сейчас на место происшествия прибыли криминалисты.

На спортивной площадке близ улицы Усенбаева обнаружен труп мужчины азиатской национальности 40-45 лет. Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре у погибшего нет. Очевидцами стали корреспонденты VB.KG.

Труп нашли жители близлежащих домов. Скорее всего, речь идет о лице без определенного места жительства. Мужчина лежал на подстеленной куртке. Возможно, он скончался еще ночью.

Сейчас на место происшествия прибыли криминалисты. Точное заключение они смогут дать после экспертизы. Личность погибшего устанавливается.

Источник: vb.kg