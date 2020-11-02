Жапаров заявил о планах по присоединению Погранслужбы к ГКНБ

Жапаров заявил о планах по присоединению Погранслужбы к ГКНБ

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров считает, что нужно вернуть Пограничную службу в ведение ГКНБ.

В ходе своего визита в Баткенскую область он сказал, что «планируется присоединить Пограничную службу к ГКНБ».

Он также отметил, что необходимо решать приграничные проблемы посредством переговоров с соседними странами.

В Кыргызстане статус пограничной службы менялся несколько раз - она была то в составе ГКНБ, то отдельной службой. В последний раз в 2012 году Пограничные войска были выведены из структуры ГКНБ и создана отдельная служба.

Источник: Азаттык