Жапаров заявил о планах по присоединению Погранслужбы к ГКНБ
Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров считает, что нужно вернуть Пограничную службу в ведение ГКНБ.
В ходе своего визита в Баткенскую область он сказал, что «планируется присоединить Пограничную службу к ГКНБ».
Он также отметил, что необходимо решать приграничные проблемы посредством переговоров с соседними странами.
В Кыргызстане статус пограничной службы менялся несколько раз - она была то в составе ГКНБ, то отдельной службой. В последний раз в 2012 году Пограничные войска были выведены из структуры ГКНБ и создана отдельная служба.
Источник: Азаттык
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