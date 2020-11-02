ГКНБ задержали членов ОПГ. Отобрали у бизнесмена почти $4 тыс. и вымогали еще $100 тыс.

Задержаны члены организованной преступной группировки, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению незаконных действий организованных преступных группировок (ОПГ) установлены неизвестные лица, занимающихся вымогательством денежных средств и иных материальных ценностей с представителей бизнес сферы.

Установлено, что данные лица под видом покупателей строительного материала организовали встречу с предпринимателем, в ходе которого под физическим воздействием завладели денежными средствами в сумме 3 тыс. 800 долларов США. Кроме того, заставили написать расписку о якобы несуществующем долге на сумму 100 тыс. долларов США, с ежемесячным погашением в размере 20 тыс. долларов США.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 203 (Вымогательство) УК КР.

31 октября 2020 года в ходе передачи требуемой суммы денежных средств предпринимателем задержаны члены ОПГ А.М.Р., 1984 года рождения, К.Б.Ж., 1990 года рождения, А.Э.Ж., 1994 года рождения и Ш.у.Б., 1990 года рождения.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вышеотмеченному преступлению. Ведется следствие.

Источник: Кабар