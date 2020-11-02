На выборах президента кыргызстанцы смогут голосовать только по месту прописки

Формой №2 позволят воспользоваться только гражданам КР, проживающим за границей
На предстоящих президентских выборах кыргызстанцы смогут проголосовать только по месту прописки. Об этом Vesti.kg сообщили в ЦИК.
- Ранее была отменена норма о голосовании по форме №2, - напомнили в Центризбиркоме. - Теперь по ней смогут голосовать только граждане, находящиеся за границей.
Между тем Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план подготовки к выборам. До 10 октября ЦИК начнет размещать списки избирателей, чтобы граждане могли проверить, есть ли они в них. Кандидаты в президенты должны сдать подписные листы в ЦИК до 3 декабря. 14 декабря заканчивается регистрация кандидатов. Выборы президента пройдут 10 января 2021 года.
Напомним, ранее по форме №2 граждане могли проголосовать на любом участке вне зависимости от места прописки. Такую норму ввели для того, чтобы студенты и внутренние мигранты могли воспользоваться своим правом голоса на выборах, даже если проживают не по месту прописки. Однако на последних парламентских выборах члены ЦИК и гражданский сектор отмечали, что форму №2 использовали для подкупа избирателей. В итоге после отмены итогов выборов, парламент отменил форму №2.
Источник: vesti.kg
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