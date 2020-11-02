(Фото) В Бишкеке патрульные задержали 9 молодых парней, подозреваемых в грабеже

Задержаны подозреваемые в грабеже, сообщили в пресс-службе патрульной милиции.
В половине шестого утра 1 ноября на 31-летнего жителя столицы напали неизвестные парни. Они, угрожая, отобрали у него смартфон. Пострадавший обратился в правоохранительные органы и на место прибыли сотрудники Управления патрульной службы милиции.
На пересечении улиц Абдрахманова и Киевская патрульные задержали 9 подозреваемых: Э.Н., 2001 года рождения, Э.Э., 2001 года рождения, Б.Ж., 2001 года рождения, А.А., 2001 года рождения, С.А., 2002 года рождения, Д.Б., 2002 года рождения, Ж.У., 2002 года рождения, К.Р., 2002 года рождения, и И.Б., 2001 года рождения.
Парней доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст.201 («Грабеж») УК КР.
Источник: svodka.akipress.org
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