Сом падает. Доллар преодолел отметку в 82 сома

В Кыргызстане продолжается падение стоимости национальной валюты.

Сегодня, 2 ноября, доллар превысил отметку в 82 сома.

Так, в кассах банков и в обменных пунктах американская валюта продается по 82,50-82,75. Купить доллар можно по 82,10 -82,40.

Обменный курс, установленный Национальным банком составляет 81,8 сом.

Отметим, за последний месяц Национальный банк провел две интервенции для поддержания курса национальной валюты. На рынке было реализовано $59,5 млн.

Источник: vb.kg