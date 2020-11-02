Сом падает. Доллар преодолел отметку в 82 сома

В Кыргызстане продолжается падение стоимости национальной валюты.
Сегодня, 2 ноября, доллар превысил отметку в 82 сома.
Так, в кассах банков и в обменных пунктах американская валюта продается по 82,50-82,75. Купить доллар можно по 82,10 -82,40.
Обменный курс, установленный Национальным банком составляет 81,8 сом.
Отметим, за последний месяц Национальный банк провел две интервенции для поддержания курса национальной валюты. На рынке было реализовано $59,5 млн.
Источник: vb.kg
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